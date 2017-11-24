16:49 | Футбол — Трансферы

Вентура после сборной Италии может возглавить "Уотфорд"


Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может стать наставником "Уотфорда", утверждает Goal. Руководство клуба готовит замену Марку Силве, если он все же решит уйти в "Эвертон". Ранее сообщалось, что ливерпульцы готовы выложить 11,5 миллиона фунтов, чтобы выкупить контракт Силвы.

Вентура руководил сборной Италии с июня 2016 по ноябрь 2017 года. Под его руководством команда не смогла выйти на чемпионат мира-2018. Ранее специалист возглавлял ряд клубов Италии, включая "Сампдорию", "Удинезе", "Кальяри", "Наполи" и "Торино".

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