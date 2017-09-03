Венкер продолжит карьеру в "Антальяспоре"?

Бывший полузащитник московского "Динамо" Вильям Венкер, права на которого принадлежат "Роме", в своем Твиттере намекнул на переход в "Антальяспор". Сделка может быть закрыта до 7 сентября, когда в Турции закроется трансферное окно.

Сезон-2016/17 хавбек провел, выступая за "Марсель" на правах аренды. Он принял участие в 33 матчах во всех клубных турнирах, не забив ни одного мяча. Провансальцы хотели подписать с ним полноценный контракт, но их не устроила запрошенная римлянами сумма - 2 миллиона евро.