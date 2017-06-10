Венгер планирует удержать в "Арсенале" Бельерина

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказывается от варианта с продажей защитника команды Эктора Бельерина. Согласно Marca, по этой причине лондонцы уже отказались отпускать испанца в "Барселону", воспитанником которой он является. Каталонцы предлагали за Бельерина 40 миллионов евро.

Тем не менее, и "Барселона" не намерена оставлять попыток переубедить Венгера и "Арсенал". Ожидается, что сине-гранатовые увеличат предложение за Бельерина до 50 миллионов евро. Вполне вероятно, что в сделку может быть включен один из игроков "блауграны".