Варан зимой может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно сделает предложение "Реалу" по покупке защитника Рафаэля Варана, сообщает Don Balon. По информации источника, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью лично заинтересован в покупке 25-летнего чемпиона мира.

Португальский специалист продолжает работу над привлечением в команду центрального защитника – летом "красные дьяволы" не смогли договориться с "Лестером" о выкупе прав на Гарри Магуайра.

Напомним, Варан перешел в "Реал" летом 2011 года за 10 миллионов евро. В настоящее время портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 80 миллионов евро. Контракт защитника с "королевским клубом" рассчитан до лета 2022 года.