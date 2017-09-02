Вандерсон: "До сих пор не понимаю, как Неймар может стоить таких денег"

Нападающий "Динамо" Вандерсон в интервью клубной пресс-службе отметил, что удивлен переходом Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. По словам бразильца, он до сих пор не понимает, как за одного футболиста можно заплатить такие деньги.

- Об этом говорит весь мир. Вся Бразилия обсуждает переход Неймара каждый день, - заявил Вандерсон. - Я с трудом поверил, когда услышал сумму. До сих пор не понимаю, как один футболист может стоить таких денег. Надеюсь, дальше рекордов мы больше не увидим.

У каждого футболиста своя голова на плечах. Такие деньги... Сложно сказать, как бы я поступил. Хорошо, что я в "Динамо" и не приходится делать такой сложный выбор.