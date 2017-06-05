Ван Дейк согласен перейти в "Ливерпуль", клуб предложит 68 миллионов евро за игрока

Защитник "Саутгемптона" Виргил ван Дейк дал свое согласие на переход в "Ливерпуль" этим летом, сообщает The Guardian. Для команды Юргена Клоппа голландский футболист был приоритетной целью на трансферном рынке, и ей удалось опередить такие клубы, как "Челси" и "Манчестер Сити" в борьбе за игрока.

"Ливерпуль" собирается предложить 68 миллионов евро за 25-летнего футболиста. За "Саутгемптон" он выступает с 2015 года, в этом сезоне сыграл в 30 матчах и забил 4 мяча. Ранее он выступал за "Гронинген" и "Селтик".