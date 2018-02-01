Защитник "Кальяри" Грегори ван дер Вил стал игроком "Торонто", сообщает пресс-служба канадцев. Сроки контракта 29-летнего голландца не разглашаются.
Отметим, что "Торонто" стал чемпионом MLS в прошлом сезоне. Ван дер Вил выступал в "Кальяри" с лета 2017 года, за это время он провел за команду лишь шесть матчей во всех турнирах. Также за свою карьеру голландец поиграл за "Аякс" и "ПСЖ".
Announce van der Wiel ✅– Toronto FC (@torontofc) 1 февраля 2018 г.
VdW has a message for the Toronto faithful. #TFCLive pic.twitter.com/3RiXDjSbp6