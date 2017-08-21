Защитник "Фенербахче" Грегори Ван дер Вил прошел медосмотр для перехода в "Кальяри", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее сообщалось, что итальянский клуб может арендовать голландского игрока с последующим правом выкупа.

Ожидается, что клуб из Стамбула заработает на аренде защитника 1 миллион евро. В том случае, если "Кальяри" решит выкупить контракт 29-летнего игрока, "Фенербахче" получит еще 1 миллион евро.

Напомним, ван дер Вил перешел в "Фенербахче" в 2016 году. Игрок обороны не сумел закрепиться в составе, проведя за сезон 12 матчей во всех турнирах. Ранее он выступал за "Аякс" и "ПСЖ".