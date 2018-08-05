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Ван дер Варт стал игроком "Эсбьерга"


Бывший полузащитник сборной Голландии, вице-чемпион мира-2010 Рафаэл ван дер Варт перешел в "Эсбьерг". Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 35-летнего хавбека с клубом рассчитан на сезон-2018/19.

Ван дер Варт выступает в чемпионате Дании с 2016 года. Его предыдущей командой был "Мидтьюлланн".
Примечательно, что за женскую гандбольную команду "Эсбьерг" выступает девушка хавбека. Прошлым летом пара стала родителями.

Профессиональная карьера ван дер Варта началась в 2000 году. За это время он играл за "Аякс", "Гамбург", "Реал", "Тоттенхэм" и "Бетис".

 

Публикация от EfB (@esbjerg_fb) 5 Авг 2018 в 1:02 PDT

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