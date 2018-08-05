Ван дер Варт стал игроком "Эсбьерга"

Бывший полузащитник сборной Голландии, вице-чемпион мира-2010 Рафаэл ван дер Варт перешел в "Эсбьерг". Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 35-летнего хавбека с клубом рассчитан на сезон-2018/19.

Ван дер Варт выступает в чемпионате Дании с 2016 года. Его предыдущей командой был "Мидтьюлланн".

Примечательно, что за женскую гандбольную команду "Эсбьерг" выступает девушка хавбека. Прошлым летом пара стала родителями.

Профессиональная карьера ван дер Варта началась в 2000 году. За это время он играл за "Аякс", "Гамбург", "Реал", "Тоттенхэм" и "Бетис".