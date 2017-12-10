Валерий Масалитин: "Головин? Видели уже, как наши засветились в Англии, а потом вернулись домой! Жирков, Павлюченко, Аршавин…"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин не верит, что полузащитник армейцев Александр Головин получит возможность играть в основе "Челси".

– Если есть шанс поиграть в Европе, то Головину надо им пользоваться. "Челси" – хороший вариант, но только если выступать в основе. Тогда это интересно, а сидеть на лавке – совсем не интересно. Футбольные года проходят быстро.

– Сообщается, что полузащитника могут оставить в аренде в ЦСКА до конца сезона. Это реально?

– Так было бы правильнее. Это постоянная игровая практика. Знаете, Головин отменно провел Кубок Конфедераций и хорошо в целом проявляет себя за ЦСКА. Но он нестабилен. Если Александр претендует на роль лидера, то нужно стабильно показывать результат. Поэтому переход в "Челси" – как палка о двух концах для Саши. Но ЦСКА может получить за него хорошие деньги. Саша поможет клубу в трудной ситуации

– Ради стабильности в будущем, может, стоит остаться еще на годик в России?

– Лучше играть в ЦСКА на европейской арене, чем сидеть на лавке в "Челси". Сегодня ты молодой и перспективный, а завтра – ветеран. Насколько я понимаю, Головина рассматривают на место Азара. Это обостряющий игру футболист, который постоянно обыгрывает защитников. Сейчас Азар предпочтительнее, чем Головин. Головину нужно прибавлять во всем. Один из лучших на Кубке Конфедераций – этого мало. Надо расширять диапазон качеств. За рубежом не смотрят, Головин или Азар. Смотрят на тренировки. Видели примеры, как наши футболисты в Англии заиграли, засветились, а потом роста не было, и они вернулись домой. Павлюченко, Билялетдинов, Жирков, Аршавин. Причины надо искать в себе. Футбольные навыки так не теряются. Сначала забиваешь четыре в одном матче, а потом не можешь почти год отличиться…

– Головин заявлял в интервью "СЭ", что не против повторить карьеру Аршавина…

– Неплохая карьера у Андрея. И в сборной, и в "Зените". Но Головин и Аршавин слишком разные, чтобы сравнивать. Андрей уезжал на пике, а Головину до пика еще предстоит набирать. Будем надеяться, что вершина его спортивных результатов придется на сборную или Англию. (Ярослав СУСОВ)