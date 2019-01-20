Валерий Газзаев: "Ракицкий - великолепный защитник. Это мощное пополнение для "Зенита"

Бывший тренер ЦСКА, сборной России и киевского "Динамо" Валерий Газзаев - о возможном переходе защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в "Зенит".

- Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается, - цитирует специалиста НСН. - Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для "Зенита" - это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока.

Ранее появилась информация, что игрок согласовал контракт с "Зенитом" на 3,5 года, по которому его зарплата будет составлять 2,5 миллиона евро в год. При этом сегодня также стало известно, что футболист отправился на сбор с "Шахтером".

29-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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