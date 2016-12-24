14:28 | ФУТБОЛ — Трансферы

Валерьен Исмаэль: "Сожалею об уходе Дракслера в "ПСЖ"

0
0
0

Главный тренер "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэль признался, что расстроен уходом полузащитника Юлиана Дракслера в "ПСЖ". Тем не менее, он считает переход 23-летнего хавбека правильным шагом.

- Конечно, с одной стороны, я сожалею, что Юлиан уходит, потому что он выдающийся футболист, - цитирует пресс-служба клуба Исмаэля. - С другой стороны, я думаю, что это правильный со всех сторон шаг. В двух последних играх он показал свое равнодушие к нашему клубу. Надеюсь, что теперь он найдет новый вызов во Франции.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ