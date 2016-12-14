Валерьен Исмаэль: "Базур поможет "Вольфсбургу" оторваться от зоны вылета"

Главный тренер "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэль высказал мнение о том, что полузащитник Рихедли Базур, который присоединится к клубу в январе 2017 года, способен помочь команде улучшить свои позиции в турнирной таблице. По словам специалиста, голландский футболист подходит под стиль игры "волков".

– Я знаю, что Базур – очень хороший и трудолюбивый игрок, – приводит espnfc.com слова Исмаэля. – Этот футболист прекрасно подходит под стиль игры нашей команды, поэтому уверен, что он поможет нам оторваться от зоны вылета и преодолеть трудности, связанные с не самыми успешными выступлениями в последнее время.

После 14 туров "Вольфсбург" с 10 очками в активе занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды от зоны вылета составляет одно очко. Базур в последнее время потерял место в основном составе "Аякса", в связи с чем команда решила выставить игрока на трансфер. В составе голландского клуба Базур провел 71 матч, в которых забил 8 голов.