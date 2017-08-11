"Валенсия" пытается заполучить Кондогбья

"Валенсия" продолжает переговоры с "Интером" по трансферу полузащитника Жоффре Кондогбья. По информации Sky Sport Italia, миланский клуб хочет получить за 24-летнего француза 35 миллионов евро, но "летучие мыши" не готовы столько заплатить.

"Валенсия" хочет арендовать игрока с обязательным выкупом следующим летом, или же купить хавбека сразу за меньшую сумму, но "Интер" получит процент от последующей перепродажи футболиста.

Ранее сам футболист изъявил желание покинуть "Интер". Кондогбья перешел в миланский клуб летом 2015 года из "Монако" за 36 миллионов евро. В прошлом сезоне француз провел 24 матча в чемпионате Италии, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.