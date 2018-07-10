"Валенсия" поставила ультиматум Нани

"Валенсия" предъявила ультиматум полузащитнику Луишу Нани. Как сообщает A Bola, клуб призвал португальца поскорее определиться со своим будущим. Если он рассчитывает остаться в "Валенсии", то должен приступить к предсезонной подготовке с командой, если же намерен уйти, то должен найти себе новый клуб. "Валенсия" хочет избежать неопределенности, из-за которой в прошлом году только в последний день летнего трансферного окна Нани отдали в аренду "Лацио".

По данным источника, Нани может перейти в "Спортинг", с которым уже ведет переговоры.