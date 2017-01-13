"Валенсия" подтвердила переговоры по Дзадзе

Главный тренер "Валенсии" Воро подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему "Ювентуса" Симоне Дзадзе. Испанский клуб надеется до конца января завершить сделку по 25-летнему итальянцу. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок будет арендован до лета с правом выкупа.

- Мы заинтересованы в подписании нападающего, - цитирует Football Espana Воро. - Да, нам интересен Дзадза, и он является реальным вариантом. Переговоры всегда занимают некоторое время, и наш клуб работает над этим. Постараемся заполучить его как можно скорее.