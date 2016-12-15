23:49 15 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

"Валенсия" подтвердила интерес к Дзадзе

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Директор "Валенсии" Сусо Гарсия Питарх подтвердил, что его команда заинтересована в приобретении нападающего Симоне Дзадзы, сообщает Marca. Ранее сообщалось, что футболист намерен остаться в "Вест Хэме", где он играет в аренде.

– Это правда, мы действительно обсуждали возможность его трансфера, – цитирует Marca Питарха. – Он нравится нашему тренеру и нам. Так что Дзадза – наша цель.

25-летний нападающий сыграл в 8 матчах чемпионата Англии и не забил ни одного мяча. Футболист принадлежит "Ювентусу".

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