"Валенсия" подтвердила интерес к Дзадзе

Директор "Валенсии" Сусо Гарсия Питарх подтвердил, что его команда заинтересована в приобретении нападающего Симоне Дзадзы, сообщает Marca. Ранее сообщалось, что футболист намерен остаться в "Вест Хэме", где он играет в аренде.

– Это правда, мы действительно обсуждали возможность его трансфера, – цитирует Marca Питарха. – Он нравится нашему тренеру и нам. Так что Дзадза – наша цель.

25-летний нападающий сыграл в 8 матчах чемпионата Англии и не забил ни одного мяча. Футболист принадлежит "Ювентусу".