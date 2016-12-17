"Валенсия" нацелилась на Кондогбью и Эрнанеса

Руководство "Валенсии" находится в поисках усиления для команды в зимнее трансферное окно, чтобы улучшить свое положение в чемпионате Испании, сообщает Football Espana. На данный момент клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, а потенциальных новичков собирается искать в серии А.

Испанцы рассматривают вариант с приобретением одного из игроков "Интера". Приоритетной покупкой считается полузащитник Жоффре Кондогбья, потерявший место в основном составе. Также в "Валенсию" может перебраться и бразилец Эрнанес из "Ювентуса", на которого претендуют клубы MLS.

23-летний Кондогбья сыграл всего в 8 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одной передачей. На счету 31-летнего Эрнанеса один гол в десяти встречах.