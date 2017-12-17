"Валенсия" интересуется Уолкоттом

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт может перейти в "Валенсию", сообщет El Gol Digital. По информации источника, с приходом в стан лондонцев форварда Александра Ляказетта англичанин стал получать меньше игрового времени, поэтому 28-летний игрок намерен покинуть клуб.

Также отмечается, что руководство "летучих мышей" планирует осуществить трансфер летом 2018 года.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Уолкотт провел 11 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.