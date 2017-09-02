"Валенсия" арендовала Гедеша у "ПСЖ" и Андреаса Перейру у "МЮ"

"Валенсия" в последний день трансферного окна арендовала двух игроков, сообщает пресс-служба команды. Контракты с испанской командой подписали полузащитник "ПСЖ" Гонсалу Гедеш и хавбек "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра. Оба игрока проведут в Испании один сезон.

Отметим, Гедеш перешел в "ПСЖ" из "Бенфики" в январе этого года. В составе команды провел 13 матчей. На счету Перерйры 13 игр за "Манчестер Юнайтед". В прошлом сезоне он выступал за "Гранаду", в составе которой провел 35 матчей и забил 5 мячей.