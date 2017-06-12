Вальбуэна подтвердил трансфер в "Фенербахче"

Бывший игрок "Динамо" Матье Вальбуэна продолжит карьеру в Турции. Ранее сообщалось, что в 32-летнем французе заинтересован "Фенербахче", а сегодня футболист опубликовал в своем Твиттере фотографию из аэропорта с подписью: "Отъезд в Стамбул".

Последние полтора года Вальбуэна провел в "Лионе" после ухода из "Динамо", сыграл в 76 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.