Вагнер Лав возвращается в Бразилию?

"Фламенго" провел переговоры с нападающим "Аланьяспора" Вагнером Лав, сообщает Globo. 33-летнего бразильца устраивают условия, предложенные "Фла", однако "красно-черным" предстоит провести переговоры с турками, которые не намерены отпускать своего лучшего бомбардира.

В этом сезоне Вагнер провел за команду 14 матчей в чемпионате, в которых забил 10 голов. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.

Ранее бразилец уже дважды оказывался во "Фламенго": в 2010 году он был на полгода арендован у ЦСКА, а в 2012 клуб выкупил его трансфер у москвичей.