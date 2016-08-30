Нападающий "Монако" Вагнер Лав перешел в "Аланьяспор", сообщает клубная пресс-служба. Завтра бразильский футболист подпишет с новым коллективом контракт на два сезона. Другие подробности сделки не сообщаются.

Отметим, что вместе с "Монако" 32-летний форвард должен был противостоять своему экс-клубу ЦСКА в группе E Лиги чемпионов. Вагнер Лав перешел в армейский клуб в 2004 году и дважды – в 2010-м и 2013-м возвращался в чемпионат России из Бразилии. Окончательно ЦСКА он покинул перед сезоном-2013/14, а цвета "Монако" защищал с января 2016 года.

"Аланьяспор" с нового сезона выступает в высшем турецком дивизионе.