14:28 | ФУТБОЛ — Трансферы

Вагнер Лав перешел в "Аланьяспор"

0
0
0
8

Нападающий "Монако" Вагнер Лав перешел в "Аланьяспор", сообщает клубная пресс-служба. Завтра бразильский футболист подпишет с новым коллективом контракт на два сезона. Другие подробности сделки не сообщаются.

Отметим, что вместе с "Монако" 32-летний форвард должен был противостоять своему экс-клубу ЦСКА в группе E Лиги чемпионов. Вагнер Лав перешел в армейский клуб в 2004 году и дважды – в 2010-м и 2013-м возвращался в чемпионат России из Бразилии. Окончательно ЦСКА он покинул перед сезоном-2013/14, а цвета "Монако" защищал с января 2016 года.

"Аланьяспор" с нового сезона выступает в высшем турецком дивизионе.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Pest

Ушёл к Газзогану в турецкую Аланию)

15:38

cvetal

Опять сбежал, трусишка-Вагнеришка!

15:18

Kairat Alimovich

Вагнер красавчик! Не захотел против братьев играть! Почет и уважение тебе Амиго!

15:13

Jean4

Рука Гинера? =)

15:11

mr.objectivity

ГВК. ЧТД )))

14:50

jаhlexx

Ну это уже конец, пошёл по рукам, ждём лысого в Анголе и Узбекистане.

14:47

shpasic

ну, за Аланьюспор он против Коньяспора-то играть будет, а это, считай, аналог матча Алания - ЦСКА.

14:43

EASt1

Не захотел с ЦСКА встречаться!)))

14:37

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ