Нападающий "Монако" Вагнер Лав перешел в "Аланьяспор", сообщает клубная пресс-служба. Завтра бразильский футболист подпишет с новым коллективом контракт на два сезона. Другие подробности сделки не сообщаются.
Отметим, что вместе с "Монако" 32-летний форвард должен был противостоять своему экс-клубу ЦСКА в группе E Лиги чемпионов. Вагнер Лав перешел в армейский клуб в 2004 году и дважды – в 2010-м и 2013-м возвращался в чемпионат России из Бразилии. Окончательно ЦСКА он покинул перед сезоном-2013/14, а цвета "Монако" защищал с января 2016 года.
"Аланьяспор" с нового сезона выступает в высшем турецком дивизионе.
Pest
Ушёл к Газзогану в турецкую Аланию)
15:38
cvetal
Опять сбежал, трусишка-Вагнеришка!
15:18
Kairat Alimovich
Вагнер красавчик! Не захотел против братьев играть! Почет и уважение тебе Амиго!
15:13
Jean4
Рука Гинера? =)
15:11
mr.objectivity
ГВК. ЧТД )))
14:50
jаhlexx
Ну это уже конец, пошёл по рукам, ждём лысого в Анголе и Узбекистане.
14:47
shpasic
ну, за Аланьюспор он против Коньяспора-то играть будет, а это, считай, аналог матча Алания - ЦСКА.
14:43
EASt1
Не захотел с ЦСКА встречаться!)))
14:37