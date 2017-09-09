Вадим Васильев: "Жардиму предлагали огромные деньги в Китае"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о том, что к главному тренеру Леонарду Жардиму проявляли интерес клубы из Китая. По его словам, специалист всегда старается достичь максимума с тем составом, который у него имеется здесь и сейчас.

- На Жардима летом никто не претендовал? Глядя на то, как виртуозно он превращает молодые таланты в готовых звезд, губы-то раскатать могли многие клубы.

– Ему было сделано огромное предложение из Китая. Это были очень большие деньги. Но он предпочел остаться в "Монако", продлил с нами контракт, чему я очень рад. У Жардима соглашение с нашим клубом еще на три года.

– Есть ли у вас мечта сделать его Алексом Фергюсоном для "Монако", чтобы он проработал во главе команды четверть века? Или в современных условиях это нереально?

– Такая мечта есть. Если смотреть по развитию современного футбола, то таких тренеров сейчас практически нет – только Арсен Венгер в "Арсенале". Статистика говорит о том, что в мире сейчас текучка тренеров очень велика. Но нам по душе другой путь. И, если бы такое было возможно, для "Монако" это было бы самым лучшим решением.

– В чем секрет способности Жардима так развивать молодых футболистов?

– Во-первых, он полностью понял и принял проект сегодняшнего "Монако", подразумевающий четкое разграничение ответственности за те или иные решения между тренером и клубом. Он показал способность никогда не плакаться и не критиковать продажу тех или иных футболистов, а всегда стараться достичь максимума с тем составом, который у него имеется здесь и сейчас. Плюс у него есть очень тонкое чутье, когда выпустить и сделать ставку на новый талант, когда наступает его время. Это особенное искусство, и Жардим им обладает. (Игорь РАБИНЕР)

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