Вадим Васильев: "Монако" следит за российским рынком"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сказал, что ему обидно из-за отсутствия интереса к российским игрокам со стороны европейских клубов. Он надеется, что когда-нибудь возникнет возможность говорить о российских футболистах в Европе.

- Лучшие российские игроки Федор Смолов, Александр Кокорин и Александр Головин на виду в Европе? На продаже российских игроков можно заработать большие деньги?

- Должен сказать, что очень редко в разговорах с европейскими клубами или агентами фигурируют фамилии российских игроков, - цитирует ТАСС Васильева. - Это обидно, но это так. Я не помню, когда последний раз такое было.

- Селекционный отдел "Монако" следит за российскими игроками?

- Безусловно, мы следим за российским рынком, может быть, не так пристально, как за латинской Америкой или Европой, но мы продолжаем следить, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится возможность всерьез заговорить о российских игроках в Европе.

- Вы можете представить себя в роли спортивного менеджера, работающего в России?

- Я об этом не думал, но Россия – это моя Родина, и я ее очень люблю.