Вадим Васильев: "Арсенал" предлагал фантастическую сумму за Лемара"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подтвердил, что к полузащитнику Тома Лемару проявлял интерес "Арсенал". Лондонский клуб предлагал за футболиста сто миллионов евро.

– Как можно было удержаться от соблазна продать Тома Лемара в лондонский "Арсенал" за 100 (!) миллионов евро? Сумма-то фантастическая.

– Сумма и вправду фантастическая. Но, с одной стороны, мы взяли на себя обязательство сохранить конкурентоспособную команду очень высокого уровня. С другой, сложились не все условия для перехода Лемара. И я очень рад, что в итоге он остался с нами.

– Сам Лемар, в отличие от Мбаппе, изначально выражал желание остаться в это трансферное окно? Или пришлось уговаривать?

– В какой-то момент у него было желание уйти. Но в итоге Лемар решил, что для него будет лучше продолжить свою карьеру в "Монако".

– Учитывая, что французским клубам, исключая "ПСЖ", сложно конкурировать по зарплатам с англичанами, за счет чего удалось убедить Лемара остаться?

– Во-первых, "Монако" каждый год входит в число призеров французского чемпионата, играет в Лиге чемпионов, и делает это на хорошем уровне. Во-вторых, 2018-й – год чемпионата мира. На его решение сработало много факторов, в том числе и то, что Лемар здесь очень хорошо себя чувствует. И осознает, что еще не до конца реализовал свой потенциал в нашем клубе. (Игорь РАБИНЕР)

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