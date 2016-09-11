В январе "Милан" и "Ювентус" попытаются приобрести Фабрегаса?

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас попал в сферу интересов "Ювентуса" и "Милана", утверждает Daily Express. Согласно источнику, главный тренер лондонцев Антонио Конте не рассчитывает на испанца и уже сообщил ему о готовности отпустить в другую команду.

Во время зимнего трансферного окна 29-летнего футболиста постарается приобрести "Милан", финансовое положение которого заметно улучшится после того, как команда полностью перейдет во владение новых инвесторов. "Ювентус" также внимательно следит за развитием событий вокруг Фабрегаса и зимой сделает предложение по трансферу игрока.