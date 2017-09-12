В Турции утверждают, что "Спартак" готов заплатить за Нойштедтера 4 миллиона евро

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер все еще входит в сферу интересов "Спартака". По информации milliyet, красно-белые могут предложить за футболиста 4 миллиона евро. Переход может состояться, так как 29-летний игрок потерял место в стартовом составе после того, как клуб арендовал у "Зенита" Луиша Нету.

Ранее сообщалось о том, что защитник "Спартака" Сердар Таски попал в сферу интересов "Фенербахче". Турецкий клуб рассматривает вариант с обменом Нойштедтера на 30-летнего Таски плюс доплата.