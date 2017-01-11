В Турции сватают Смолова в "Бешикташ"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов попал в сферу интересов "Бешикташа", утверждает Fanаtik. "Орлы" уже делали предложение о трансфере 26-летнего футболиста этой зимой, но он ответил отказом. Но турки не намерены сдаваться и собираются вернуться к переговорам летом.

Ранее сообщалось об интересе к форварду сборной России со стороны дортмундской "Боруссии". Немецкий клуб предложил за нападающего 10 миллионов евро. Позже в интервью для "СЭ" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб не намерен продавать своего лидера.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах в составе "быков" во всех турнирах, отметившись 15 голами.

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