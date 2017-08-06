В Турции сообщили, что "Фенербахче" хочет арендовать Ярмоленко

"Фенербахче" планирует усилиться нападающим киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, сообщает Fotospor.com. После вылета Лиги чемпионов руководство киевлян планирует расстаться с несколькими футболистами.

Ранее сообщалось о том, что форварда хочет приобрести технический директор "Интер" Вальтер Сабатини, который занимался трансфером игрока, работая в "Роме". За украинца миланцы могут выложить 20 миллионов евро.

Отметим, в этом сезоне Ярмоленко провел в составе "Динамо" шесть матчей, в которых забил 3 мяча.