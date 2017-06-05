В среду Родригес пройдет медосмотр в "Милане"

Защитник сборной Швейцарии и "Вольфсбурга" Рикардо Родригес уже на этой неделе может стать игроком "Милана", сообщает сайт Gianluca Di Marzio. Генеральный директор итальянского клуба Марко Фассоне уже прилетел в Германию, чтобы завершить переговоры с футболистом.

В среду Родригес пройдет медосмотр и подпишет контракт. Ранее сообщалось, что за 24-летнего защитника "Милан" заплатит 15 миллионов евро плюс различные бонусы на 3 миллиона. В этом сезоне он сыграл в 27 матчах за клуб, забил два мяча и отдал три голевые передачи.