В России закрылось зимнее трансферное окно

22 февраля в РФПЛ завершился второй регистрационный период дозаявок сезона-2017/18. Команды не смогут заявлять игроков до следующего трансферного окна, кроме случаев со свободными агентами.

В последний день дозаявок команды внесли много изменений в свои составы. В частности, на чемпионат были заявлены: Дмитрий Хомченовский ("Урал"), Самуэль Оланаре ("Амкар"), Рикардинью, Павел Погребняк (оба - "Тосно"), Неманья Тубич ("СКА-Хабаровск"), Александр Сапета ("Ростов"), Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Павел Могилевец (все - "Рубин").