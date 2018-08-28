В "Роме" отрицают, что вынудили Стротмана уйти из клуба

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи прокомментировал заявление полузащитника Кевина Стротмана о его переходе в "Марсель". Как выяснили итальянские СМИ, 28-летний хавбек в разговоре со своими друзьями заявил, что его вынуждают покинуть команду.

СМИ: Стротмана против его воли продают в "Марсель"

– В том году он часто играл, – цитирует Football Italia Мончи. – Стротман – прекрасный футболист. Решение о его переходе принималось совместно с главным тренером Эусебио Ди Франческо, руководством клуба и самим игроком.

Вы играете за "Рому", потому что хотите этого. Никто не приставлял Стротману пистолет к голове, чтобы он согласился уйти.

Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит за 28-летнего хавбека 25 миллионов евро, еще 3 миллиона евро прописаны в виде бонусов. В новой команде ему будет предложен контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год. Сроки соглашения не называются.

В итальянской команде Стротман выступает с 2013 года. Его нынешний котракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Зарплата голландца в "Роме" составляет 3,2 миллиона евро.