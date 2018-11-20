В "Милане" сообщили, что близки к подписанию Ибрагимовича

Спортивный директор "Милана" Леонардо сообщил, что клуб близок к подписанию контракта с форвардом "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем. Ранее появилась информация, согласно которой итальянцы предложили шведу соглашение до конца этого сезона с возможностью продления на год. Существует также вариант подписания контракта на 1,5 года.

- Ибрагимович крайне близок к переходу в "Милан", - приводит Sky Sports слова Леонардо. - Сейчас не время вдаваться в детали, но это уже больше, чем просто мечты.

37-летний форвард ранее выступал за "Милан". С 2010 по 2012 год он провел 85 матчей, в которых забил 56 мячей.