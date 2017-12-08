В "Ливерпуле" не уверены, что смогут удержать Коутинью зимой

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур остался впечатлен игрой Филиппе Коутинью в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (7:0). Бразильский полузащитник в матче против красно-белых оформил первый хет-трик за время выступлений в составе "красных". УЕФА номинировал 25-летнего хавбека на звание лучшего игрока недели в турнире.

- В среду я увидел игрока, который наслаждался хет-трику, забитому перед 54 тысячами фанатов. Все, что нужно знать о Филиппе сейчас - на поле, - цитирует Sky Sports Мура. - Сейчас я обеспокоен тем составом, что будет у нас в январе. Будущее? У меня нет магического шара.

В "Ливерпуле" мы работаем над конкуренцией. "Химия", которая есть на поле, не зависит от покупки дорогих футболистов. Мы не поскупились во время летнего трансферного окна. Очевидно, что для многих Мохамед Салах - лучший трансфер сезона. Но у нас также есть Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Мы должны претендовать на участие в Лиге чемпионов из года в год. Нам нужно попадать в пятерку лучших в каждом сезоне. Но клуб существует ради того, чтобы завоевывать трофеи - этого заслуживают наши болельщики.

Летом сообщалось о возможном трансфере Коутинью в "Барселону"за 145 миллионов евро, но сделка так и не состоялась. В начале декабря AS сообщила, что каталонцы решили отказаться от идеи подписания контракта с бразильцем.