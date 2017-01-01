18:34 | ФУТБОЛ — Трансферы

В Италии уверены, что Витсель перейдет в китайский клуб

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель принял решение перейти в китайский клуб "Шанхай Шанган", утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 27-летний бельгиец подпишет с китайским клубом четырехлетний контракт и будет получать 18 миллионов евро в год плюс два миллиона в виде бонусов.

При этом "Зенит" получит за продажу футболиста, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона, 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что основным претендентом на хавбека является "Ювентус", Витсель уже был в шаге от перехода в туринский клуб летом.

​В нынешнем розыгрыше чемпионата России Витсель провел 16 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Darkman79

Когда он уже куда нибудь свалит))))Уже не смешно

19:16

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