22:19 | ФУТБОЛ — Трансферы

В Италии уверены, что Луиз Адриану перейдет в "Спартак"

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Нападающий "Милана" Луиз Адриану станет игроком "Спартака", утверждает Sport Mediaset.

 
ЛУИЗ АДРИАНУ все ближе к переходу в "Спартак".Луиз Адриану все ближе к "Спартаку"

По информации источника, в Рио-де-Жанейро состоялась встреча между первым вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани и агентом 29-летнего футболиста Жилмаром Велозом, на которой было достигнуто соглашение. При этом сообщается, что трансфер форварда в московский клуб еще не состоялся, но все вовлеченные стороны могут с оптимизмом оценивать вероятность сделки.

Как утверждает источник, "Спартак" подпишет контракт с бразильцем до 2020 года, зарплата игрока составит 4,5 миллиона евро в год.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии экс-нападающий "Шахтера" провел в чемпионате Италии семь матчей, но результативными действиями не отметился.

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