В Италии утверждают, что Луческу заблокировал трансфер Витселя в "Ювентус"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заблокировал трансфер полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус", утверждает Football-Italia.
По информации источника, наставник питерского клуба отказался отпускать 27-летнего бельгийца в связи с тем, что ему не было найдено адекватной замены. Сообщается, что потенциальной заменой Витселя мог бы стать хавбек "Бенфики" Андреас Самарис, однако трансфер не состоялся.
Также сообщается, что бельгийский хавбек, прилетевший в Турин, провел в штаб-квартире "Ювентуса" 13 часов.
Константин Срулевич Наумов
Бедные, бедные питерские детишки... Не будет у них теперь новых детских садиков.
01:26
karlikf1
А чего тогда пишете, что за 18 лямов продали и что этот Витсель уже улетел в Турин! Газетёнка! Чьи слухи печатаете, подслушанные в очереди к билетной кассе чтоли.
01:07
Митяй Антибомж
Ожидаемо. Ибо давно понятно, что Одуван никому не нужен. А все эти слухи проплачены бомжами.
01:02
igorvasilevich
В реале быстрей всего сам витсель виновен. не захотел в зарплате терять. в италии большие налоги.
00:52
Гаттузо зол!
Мы продать не смогли, а кто-то даже напа не смог купить, так и будут пыхтеть с пьяницей йоновым на острие. Похоже далекий космос близко.
00:45
fell62
foreverCSKAforever, Новосельцеву долго сидеть , 5 лет , успеет.
00:44
foreverCSKAforever
Может и Гарая не забодают, чтобы у Новосельцева на скамейке запасных было время подсчитать барыши.
00:41
Док_
И ведь нашлись дурачки - поверили, что Миллер с Дюковым хотели продать, а румын сказал, хрен вам в нос...
00:34
Гаттузо зол!
Нечего было на трех стульях сидеть. То туда хочу перейти, то сюда, этот клуб не устраивает. Теперь надо его нахлобучить. Кто-то из боссов должен с ним серьезно поговорить ,на тему если он будет саботировать, то сгноим или что-то в этом роде. Ну а вообще если селекцией занимается Евмен и хомяк ,то ждать хороших результатов не стоит. Надо было давно замену ему подыскать, пока Евро шел.
00:33
GI_Orillia
Луческу - ...урак
00:29
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну теперь он отомстит. на поле. своим же...
00:27