00:17 | ФУТБОЛ — Трансферы

В Италии утверждают, что Луческу заблокировал трансфер Витселя в "Ювентус"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заблокировал трансфер полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус", утверждает Football-Italia.

По информации источника, наставник питерского клуба отказался отпускать 27-летнего бельгийца в связи с тем, что ему не было найдено адекватной замены. Сообщается, что потенциальной заменой Витселя мог бы стать хавбек "Бенфики" Андреас Самарис, однако трансфер не состоялся.

Также сообщается, что бельгийский хавбек, прилетевший в Турин, провел в штаб-квартире "Ювентуса" 13 часов.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Константин Срулевич Наумов

Бедные, бедные питерские детишки... Не будет у них теперь новых детских садиков.

01:26

karlikf1

А чего тогда пишете, что за 18 лямов продали и что этот Витсель уже улетел в Турин! Газетёнка! Чьи слухи печатаете, подслушанные в очереди к билетной кассе чтоли.

01:07

Митяй Антибомж

Ожидаемо. Ибо давно понятно, что Одуван никому не нужен. А все эти слухи проплачены бомжами.

01:02

igorvasilevich

В реале быстрей всего сам витсель виновен. не захотел в зарплате терять. в италии большие налоги.

00:52

Гаттузо зол!

Мы продать не смогли, а кто-то даже напа не смог купить, так и будут пыхтеть с пьяницей йоновым на острие. Похоже далекий космос близко.

00:45

fell62

foreverCSKAforever, Новосельцеву долго сидеть , 5 лет , успеет.

00:44

foreverCSKAforever

Может и Гарая не забодают, чтобы у Новосельцева на скамейке запасных было время подсчитать барыши.

00:41

Док_

И ведь нашлись дурачки - поверили, что Миллер с Дюковым хотели продать, а румын сказал, хрен вам в нос...

00:34

Гаттузо зол!

Нечего было на трех стульях сидеть. То туда хочу перейти, то сюда, этот клуб не устраивает. Теперь надо его нахлобучить. Кто-то из боссов должен с ним серьезно поговорить ,на тему если он будет саботировать, то сгноим или что-то в этом роде. Ну а вообще если селекцией занимается Евмен и хомяк ,то ждать хороших результатов не стоит. Надо было давно замену ему подыскать, пока Евро шел.

00:33

GI_Orillia

Луческу - ...урак

00:29

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну теперь он отомстит. на поле. своим же...

00:27

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