В Италии утверждают, что Луческу заблокировал трансфер Витселя в "Ювентус"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заблокировал трансфер полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус", утверждает Football-Italia.

По информации источника, наставник питерского клуба отказался отпускать 27-летнего бельгийца в связи с тем, что ему не было найдено адекватной замены. Сообщается, что потенциальной заменой Витселя мог бы стать хавбек "Бенфики" Андреас Самарис, однако трансфер не состоялся.

Также сообщается, что бельгийский хавбек, прилетевший в Турин, провел в штаб-квартире "Ювентуса" 13 часов.