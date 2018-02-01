В Италии подтвердили, что рассматривают кандидатуру Манчини на пост тренера сборной

Помощник комиссара Итальянской федерации футбола (FIGC) Алессандро Костакурта сообщил, что организация рассматривает главного тренера "Зенита" Роберто Манчини на пост наставника сборной Италии. По его словам, FIGC в скором времени начнет переговоры с кандидатами на эту должность.

- Мы должны в скором времени начать переговоры, - приводит Football Italia слова Костакурты. - Не торопимся, но хотелось бы закрыть этот вопрос как можно быстрее. Многие имена кандидатов вы уже слышали. Некоторые провели со мной много матчей во время карьеры игрока. Манчини - один из них. Что касается Конте, то он сотворил чудо на прошлом Евро.

Напомним, Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года, подписав контракт на 3 сезона с возможностью продления еще на 2.