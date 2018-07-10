17:34 | Футбол — Трансферы

В Испании утверждают, что "Реал" согласился продать Криштиану Роналду в "Ювентус"

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ теперь будет забивать за "Юве". Фото AFP
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ теперь будет забивать за "Юве". Фото AFP

"Реал" принял предложение "Ювентуса" по нападающему Криштиану Роналду, информирует Football Italia со ссылкой на испанский канал El Chiringuito TV. Сумма трансфера 33-летнего португальца оценивается в 100 миллионов евро. Зарплата чемпиона Европы, как уже сообщалось ранее, составит 30 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 июля, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли отправился в Грецию, где проведёт финальный этап переговоров с Роналду перед его переходом в стан бьянконери.

Ранее сообщалось, что о переходе Роналду в "Ювентус" может быть объявлено в ближайшие 48 часов. В ближайшее время агент 33-летнего португальца Жорже Мендеш встретится с руководством "Реала" и обсудит будущее своего клиента. Одновременно с этим в Греции, где отдыхает Роналду, должен состояться финальный раунд переговоров между Джанни Аньелли, который представляет семью, владеющую туринским клубом, и самим игроком.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола.

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