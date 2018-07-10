В Испании утверждают, что "Реал" согласился продать Криштиану Роналду в "Ювентус"

"Реал" принял предложение "Ювентуса" по нападающему Криштиану Роналду, информирует Football Italia со ссылкой на испанский канал El Chiringuito TV. Сумма трансфера 33-летнего португальца оценивается в 100 миллионов евро. Зарплата чемпиона Европы, как уже сообщалось ранее, составит 30 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 июля, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли отправился в Грецию, где проведёт финальный этап переговоров с Роналду перед его переходом в стан бьянконери.

Ранее сообщалось, что о переходе Роналду в "Ювентус" может быть объявлено в ближайшие 48 часов. В ближайшее время агент 33-летнего португальца Жорже Мендеш встретится с руководством "Реала" и обсудит будущее своего клиента. Одновременно с этим в Греции, где отдыхает Роналду, должен состояться финальный раунд переговоров между Джанни Аньелли, который представляет семью, владеющую туринским клубом, и самим игроком.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола.