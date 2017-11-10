07:26 | Футбол — Трансферы

В Испании утверждают, что Неймар попросился обратно в "Барселону"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар недавно нанес визит в Барселону, где встретился с бывшими партнерами по каталонской команде, сообщает Sport.es. Бразилец много шутил, но задал серьезный вопрос игрокам "Барсы": "Примите меня, если вернусь?". Футболисты посчитали, что у Неймара проблемы в Париже, и он может вернуться в Испанию.

Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" летом за 222 миллиона евро. Он стал самым дорогостоящим футболистом в мире. Переход игрока сопровождался скандалом. Бразилец был подвергнут критике со стороны руководства клуба.

Отметим, в этом сезоне Неймар провел 12 матчей в составе "ПСЖ", в которых забил 11 мячей.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Subulcus

Вы что. его в Спартаке ждут =)))

07:53

otradny

Немар)

07:45

ЮКИ

вернутся-то,он может,но кто Отступные возвернёт!?а там они пол-лярда тянут!

07:39