В Испании утверждают, что Неймар попросился обратно в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Неймар недавно нанес визит в Барселону, где встретился с бывшими партнерами по каталонской команде, сообщает Sport.es. Бразилец много шутил, но задал серьезный вопрос игрокам "Барсы": "Примите меня, если вернусь?". Футболисты посчитали, что у Неймара проблемы в Париже, и он может вернуться в Испанию.

Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" летом за 222 миллиона евро. Он стал самым дорогостоящим футболистом в мире. Переход игрока сопровождался скандалом. Бразилец был подвергнут критике со стороны руководства клуба.

Отметим, в этом сезоне Неймар провел 12 матчей в составе "ПСЖ", в которых забил 11 мячей.