В Испании утверждают, что "Барселона" не будет подписывать Коутинью в январе

"Барселона" не станет предпринимать попыток по приобретению полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью в зимнее трансферное окно, информирует Marca. Предполагалось, что сине-гранатовые могут возобновить переговоры в январе, однако бразилец вышел на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (2:2).

Напомним, "Барселона" пыталась подписать Коутинью летом, однако клуб не смог договориться с "Ливерпулем". В итоге сделка не состоялась. В текущем сезоне футболист вышел на поле в одном матче.