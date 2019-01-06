В иранском "Трактор Сази" опровергли информацию о переходе Азмуна

Главный тренер иранского "Трактор Сази" Мохаммад Тагави опроверг информацию о переходе в клуб нападающего "Рубина" Сердара Азмуна. Сегодня СМИ сообщили, что форвард сборной Ирана переедет в родной чемпионат после завершения Кубка Азии.

- Он выдающийся игрок и капитан сборной. Никаких новостей о его переходе в "Трактор Сази" нет, - цитирует asriran.com Тагави. - Он может перейти в сильную европейскую команду и добиться успеха где угодно. Насколько я знаю, никаких переговоров о его переходе в "Трактор Сази" не было. Никаких контактов с Азмуном тоже, кроме встречи с владельцем клуба несколько месяцев назад.

Азмун вернулся в "Рубин" в 2017 году. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне на его счету 14 матчей, 4 гола и 4 передачи в чемпионате России.