В "Интере" отрицают новости о переходе Пепе

Спортивный директор "Интера" Марко Озилио опроверг информацию о том, что клуб договорился о трансфере защитника "Реала" Пепе. Ранее сообщалось, что футболист подпишет с итальянцами контракт по схеме "2+1" с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

– Пепе? Все эти разговоры не имеют никаких оснований, – сказал для Mediaset Premium Озилио. – Мы еще не определились с именем главного тренера команды на следующий год, как мы можем уже подписывать футболистов? Пепе – один из вариантов, за которым мы следим, но никаких договоренностей нет.