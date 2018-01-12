В Хорватии назвали сумму, за которую Бистрович перешел в ЦСКА

Хорватский портал Klikaj сообщил о подробностях перехода полузащитника Кристияна Бистровича в ЦСКА. По информации сайта, армейцы заплатили за 19-летнего футболиста 500 тысяч евро.

Также в контракте игрока прописан пункт, по которому "Славен Белупо", его бывший клуб, получит 15 процентов от суммы последующей продажи. Напомним, что соглашение с Бистровичем рассчитано до 2022 года. В этом сезоне он провел в чемпионате 12 матчей.