В Хорватии назвали сумму, за которую Бистрович перешел в ЦСКА

Хорватский портал Klikaj сообщил о подробностях перехода полузащитника Кристияна Бистровича в ЦСКА. По информации сайта, армейцы заплатили за 19-летнего футболиста 500 тысяч евро.
Также в контракте игрока прописан пункт, по которому "Славен Белупо", его бывший клуб, получит 15 процентов от суммы последующей продажи. Напомним, что соглашение с Бистровичем рассчитано до 2022 года. В этом сезоне он провел в чемпионате 12 матчей.
Джаггер555
Да кому он нужен вообще. За 500 тысяч нормального игрока не купишь.
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