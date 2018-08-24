В "Байере" подтвердили интерес "Монако" к Хенриксу

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер подтвердил, что "Монако" интересуется защитником его команды Беньямином Хенриксом. По его словам, клуб еще не решил, отпускать ли 21-летнего игрока.

– У нас есть много игроков, которыми интересуются каждый год разные клубы, – цитирует AFP Феллера. – Хенрикс – не единственный. Он не очень доволен сложившейся ситуацией, но это часть спорта. В то же время он ведет себя как настоящий профессионал. Хорошо тренируется. "Монако" им интересуется, однако у нас еще есть время. Мы еще не приняли решения, поскольку некоторые наши футболисты травмированы.