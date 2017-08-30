В аргентинском футболе появился первый англичанин

Полузащитник Дэвид Олаойе подписал контракт с клубом третьего аргентинского дивизиона "Эль Порвенир". 20-летний хавбек нигерийского происхождения стал первым английским игроком в истории аргентинского футбола. Ранее он защищал цвета греческого "Тимпакиу", а с января играл за словенский "Браво".

"Рад, что подписал контракт с аргентинским "Эль Порвениром" и стал первым английским игроком в аргентинском футболе", - написал Олаойе в своем твиттере.