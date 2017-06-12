В аэропорту Стамбула Вальбуэна встретили болельщики "Фенербахче"

Бывший игрок "Динамо" Матье Вальбуэна прилетел в Стамбул, сообщает официальный сайт "Фенербахче". В аэропорту 32-летнего игрока встретили болельщики. Ранее стало известно, что француз подпишет контракт с турецким клубом. Сначала он пройдет медицинское обследование.

Последние полтора года Вальбуэна провел в "Лионе" после ухода из "Динамо", сыграл в 76 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.