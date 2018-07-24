Уже сегодня "Локо" может завершить сделку по аренде Крыховяка

По информации "СЭ", уже сегодня "Локомотив" может завершить переговоры по аренде полузащитника "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка. Его действующий контракт с парижским клубом рассчитан до 2021 года. В "ПСЖ" он перешел из "Севильи" в 2016 году за 30 миллионов евро.

Футболист сегодня пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт. Срок договора – аренда на год, условие – право возможного выкупа. О трансфере договаривался спортивный директор железнодорожников Эрик Штоффельхаус.

В прошлом сезоне Крыховяк выступал за "Вест Бромвич" на правах аренды. В английской премьер-лиге он провел 27 матчей, отдав две голевые передачи.