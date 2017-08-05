Усман Дембеле: "Приятен интерес со стороны "Барселоны", это великий клуб"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле отметил, что ему приятен интерес со стороны "Барселоны". Ранее в СМИ сообщалось о том, что француз рассматривается каталонцами в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

- Я видел эту информацию в прессе, - цитирует AS Дембеле. – "Барселона" - великий клуб. Думаю, каждый футболист хотел бы выступать за эту команду. Приятно, что мою фамилию включили в список с возможными приобретениями "Барселоны".

Уход Неймара? Меня это удивило, но у него были на это причины.